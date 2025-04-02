Bağcılar’da Silahlı Saldırıda Bekçi Şehit Oldu

BEKÇİ UĞUR GÖLÇEK ŞEHİT OLDU

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bekçilere yapılan silahlı saldırı sonucunda Bekçi Uğur Gölçek hayatını kaybetti. Olay, 2 Nisan 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta gerçekleşti. Cadde üzerinde 4 şüpheliyi durdurmak isteyen bekçi ekibine ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI BELGELEDİ

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde, 3 şüphelinin sokakta beklediği ve bekçileri görünce kaçtığı anlar kaydedildi. Ayrıca, yaralı bekçinin ambulansla hastaneye götürüldüğü dakikalar da görüntülendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı müdahalesi sayesinde saldırıyı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEDEYDİ

Olayın meydana gelmesinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi ziyaret etmek için hastaneye gitti. Ancak Gölçek’in şehit olduğu haberi, emniyet camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.