Bağcılar’da Tekstil Fabrikası Yangın Çıkardı

BİNADA YANGIN PANİĞİ

Bağcılar’da spor kıyafetleri üreten bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, bölgedeki halkta korkuya neden oldu. Bağcılar’ın 15 Temmuz mahallesi Cami Yolu Caddesi’nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında patlak verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında iş yerinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Polis ekipleri, yangının meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri aldı. Sabah mesaisi boyunca iş yerine gelen çalışanlar, yangına tanıklık etti. Tüm çabalara rağmen, yangın sonrası herhangi bir maddi hasar oluşup oluşmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın söndürüldü ve olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

ÇALIŞANLAR YANGINI GÖRDÜ

Yangın anında iş yerinde bulunan çalışanlardan Mustafa Çam, durumu dile getirerek, “Olayın neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Şu anda biz de bekliyoruz. Sabah olduğunu söylüyorlar. Nasıl meydana geldiğini kimse bilmiyor. 3. katta dijital baskı bölümünde çıktığı söyleniyor. Şu anda kontrol altına gibi görünüyor” şeklinde konuştu. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi planlanıyor.