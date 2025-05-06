Bağcılar’da Toprak Kayması Oldu

BAĞCILAR’DA TOPRAK KAYMASI

Bağcılar’da bir boş arsanın yanında yer alan temel kazısında, toprak kayması gerçekleşti. Bu olay sonucunda arsanın yanındaki 5 katlı bina ile ona bitişik olan diğer bina arasında çatlak oluştu. Eğitim amacı ile boşaltılan bina, detaylı inceleme yapılmak üzere mühürlendi.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 22.30’da Fatih Mahallesi 1868 Sokak’ta gerçekleşti. Sokaktaki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında, aniden toprak kayması başladı. Bu kayma sonucunda yanındaki 5 katlı bina, arsa yönüne doğru eğilmeye başladı. Bitişik olan diğer bina ile arasında büyük bir çatlak oluştu. İhbar üzerine, olay yerine gelen belediye ekipleri, binanın tedbiren boşaltılmasına ve mühürlenmesine karar verdi.

BOŞALTILAN BİNADA YAŞAYAN AİLELER

Belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın güvenliği için boşaltılmasını sağladı ve bina mühürlendi. Ayrıca, temel atmak amacıyla kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan aileler, yakınlarıyla birlikte başka yerlere yerleştirildi. Son olarak, incelemelerin yapılacağı binada detaylı çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.