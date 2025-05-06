Haberler

Bağcılar’da Toprak Kayması Oldu

BAĞCILAR’DA TOPRAK KAYMASI

Bağcılar’da bir boş arsanın yanında yer alan temel kazısında, toprak kayması gerçekleşti. Bu olay sonucunda arsanın yanındaki 5 katlı bina ile ona bitişik olan diğer bina arasında çatlak oluştu. Eğitim amacı ile boşaltılan bina, detaylı inceleme yapılmak üzere mühürlendi.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 22.30’da Fatih Mahallesi 1868 Sokak’ta gerçekleşti. Sokaktaki boş arsada yapılan temel kazısı sırasında, aniden toprak kayması başladı. Bu kayma sonucunda yanındaki 5 katlı bina, arsa yönüne doğru eğilmeye başladı. Bitişik olan diğer bina ile arasında büyük bir çatlak oluştu. İhbar üzerine, olay yerine gelen belediye ekipleri, binanın tedbiren boşaltılmasına ve mühürlenmesine karar verdi.

BOŞALTILAN BİNADA YAŞAYAN AİLELER

Belediye ekipleri, 5 ailenin yaşadığı binanın güvenliği için boşaltılmasını sağladı ve bina mühürlendi. Ayrıca, temel atmak amacıyla kazılan çukur da kapatıldı. Boşaltılan binada yaşayan aileler, yakınlarıyla birlikte başka yerlere yerleştirildi. Son olarak, incelemelerin yapılacağı binada detaylı çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

(TBMM) – HSK Üyeleri İçin 15 Aday Seçildi

Hakimler Savcılar Kurulu'na seçilecek 5 üye için TBMM'de 15 aday belirlendi. Adaylar arasında yargı mensupları ve akademisyenler bulunuyor. Muhalefet partileri oylama sürecine itiraz etti.
Haberler

Pakistan, Hindistan’a Zamanla Yanıt Verecek

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık vereceğini açıkladı. Cevap zamanlamasını Pakistan belirleyecek; saldırılarda sivillerin zarar görmesi ise endişe yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.