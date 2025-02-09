Bağcılar’da Trafik Magandası Yine Ortalığı Karıştırdı

OLAYIN DETAYLARI

Bağcılar’da, Hakan A. isimli sürücü aracını ters yöne sürdü ve bu durum, karşı yönden gelen Kadir D. ile bir tartışma başlattı. Hakan A., aracından inerek Kadir D.’ye doğru yürüdü ve “O telefonu kırarım” diyerek saldırgan bir tutum sergiledi. Olay anında Kadir D.’nin yanında bulunan çocuğun korkuyla hıçkırarak ağladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu olay, dün saat 17.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, Kadir D. 34 FTA 699 plakalı otomobiliyle yolda ilerlerken, Hakan A. 34 EYU 918 plakalı aracıyla ters yöne giriyor. İkisinin de yolu kapatmasıyla aralarında bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında küfürleşme de meydana geldi. Hakan A., “Seni öldürürüm” diyerek Kadir D.’yi tehdit edince Kadir D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

Hakan A., bu esnada “O telefonu kırarım”, “Bunu yapma, sil” diyerek Kadir D.’ye saldırdı. Olay sırasında İkram A. isimli bir vatandaşın müdahale etmesiyle taraflar ayrıldı. Olayın ardından her iki taraf da şikayetçi olunca polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Hakan A. ve Kadir D. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından, haklarında ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından adli işlem yapıldı. Her iki taraf da savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.