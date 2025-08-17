Bağcılar’da Uygunsuz Davranışlar Yakalandı

OLAYA MÜDAHALE

Bağcılar’da seyir halindeki bir araçta uygunsuz hareketler sergileyerek trafiğin güvenliğini tehlikeye atan sürücü ve yolcu polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bağcılar TEM otoyolunda yaşanan olayla ilgili görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Görüntülerden yola çıkarak, plaka bilgileri sayesinde kimlikleri belirlenen sürücü B.Ö. ve araçta bulunan 19 yaşındaki yolcu S.A.Z. kısa süre içinde yakalandı. Şahıslar hakkında “araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak” ve “78/1-A Emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden işlem yapıldı.