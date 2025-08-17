Haberler

Bağcılar’da Uygunsuz Davranışlar Yakalandı

OLAYA MÜDAHALE

Bağcılar’da seyir halindeki bir araçta uygunsuz hareketler sergileyerek trafiğin güvenliğini tehlikeye atan sürücü ve yolcu polis tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bağcılar TEM otoyolunda yaşanan olayla ilgili görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KİMLİKLER BELİRLENDİ

Görüntülerden yola çıkarak, plaka bilgileri sayesinde kimlikleri belirlenen sürücü B.Ö. ve araçta bulunan 19 yaşındaki yolcu S.A.Z. kısa süre içinde yakalandı. Şahıslar hakkında “araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak” ve “78/1-A Emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden işlem yapıldı.

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

