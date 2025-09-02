Haberler

Bağcılar’da Yangın 17 Dükkan Yaktı

YANGININ BAŞLANGICI VE HIZLA BÜYÜMESİ

Bağcılar’da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’ndaki (İSTOÇ) bir malzeme dükkanında gündüz saatlerinde başlayan yangın hızla büyüyerek ciddi hasara yol açtı. Toplamda 17 iş yeri yangından etkilendi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangın, 06.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde yer alan İSTOÇ’da, plastik malzeme satan bir dükkanda çıktı. Elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen yangın, hızla komşu dükkanlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis çağrıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE MÜDAHALE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, yanan iş yerinin etrafındaki diğer dükkanları tedbiren boşalttı. İtfaiye ekipleri yangına yaklaşık 2 saat süren bir müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda toplamda 17 dükkanda hasar meydana geldiği öğrenildi.

VALİ GÜL’ÜN AÇIKLAMALARI

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Gül, “Burada 7 bin 200 işyeri var, böyle büyük çapta 17 tane dükkan ile bu yangın atlatılması facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunların bazılarının cephesi, bazıları burada görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu an kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

