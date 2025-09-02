Bağcılar’da Yangın, 4 Kişi Etkilendi

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Bağcılar’da bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen yangın, bitişiğinde bulunan iki adet dört katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen dört kişi ambulanslarda ayakta tedavi oldu, ayrıca park halindeki dört otomobil yangından zarar gördü.

YANGININ BAŞLADIĞI ZAMAN

Yangın, saat 17.30 civarında Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki otomobil tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle patlak verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki dört katlı binalara yayıldı. Tamirhane çalışanları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sönmeden önce, bitişikteki binalarda yaşayan dört kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, bu kişilere ambulanslarda ayakta tedavi uyguladı. Yangının söndürülmesiyle birlikte, tamirhanenin önünde park edilen dört aracın yangından zarar gördüğü belirlendi. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.