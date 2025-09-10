Bağcılar’da Zekeriya Ali Saldırıda Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Bağcılar’da Ocak ayında yaşanan bir olayda, 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren Zekeriya Ali, 12 yaşındaki Meryem Samou ve 5 yaşındaki kardeşi Ahmet S.’ye taşla saldırdı. Meryem bu saldırıda hayatını kaybetti; kardeşi Ahmet ise yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 21 yıla kadar hapsini talep etti. 15 Ocak’ta tutuklanan Zekeriya Ali’nin, ilk duruşması 25 Eylül’de yapılacak.

OLAY ANI

13 Ocak’ında, annesi çalışmak üzere evden ayrıldığı sırada, Meryem ve Ahmet evde bulunuyordu. Zekeriya Ali, daireye elektrik tamiri gerekçesiyle gittiği sırada taşlı saldırıya uğradılar. Mahalle sakinlerinin bildirimleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet S.’ye yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı, Meryem Samou ise olay yerinde hayatını kaybetti. Zekeriya Ali, emniyet ifadesinde cinayeti kabul etti ve tutuklandı.

SAVCILIK SÜRECİ

Soruşturma çerçevesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Zekeriya Ali’nin eldivenle eve girdiği belirtildi. Adli Tıp raporunda, Meryem’in ölümünün “kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları” yüzünden olduğu ve yaralarının öldürücü nitelikte bulunmadığı ifade edildi. Güvenlik kameraları, Zekeriya Ali’nin olay yerine gidişini ve oradan hızla uzaklaşmasını gösterdi.

SUÇUNUN KABULÜ

Tutuklanan Zekeriya Ali, savcılıktaki ifadesinde bildiklerini anlattı. “Meryem’in kafasına sert bir şekilde iki defa vurdum. O esnada kanamaya başladı. Çantayı kontrol ettiğimde para olmadığını görünce sinirlendim ve bıçağı Meryem’e doğru salladım,” dedi. Ahmet’e de aynı taşla saldırdığını belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Samou’ya karşı işlenen suç için ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet S.’ye yönelik olası suçu gerçekleştirebilmek amacıyla 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istedi. Zekeriya Ali, 25 Eylül’de Bakırköy Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.