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Bağcılar’daki Atölye Yangınında Zarar Büyük

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YANGIN BİLGİSİ

Yangın, saat 05.00 sularında Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak’taki 5 katlı bir binada meydana geldi. 3. katında bulunan tekstil atölyesinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu esnada, iş yerinde mahsur kalan 2 kişi kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı ancak alevler hızla iş yerini sarmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay yerine varan itfaiye ekipleri, alevlere iki noktadan müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansa alarak tedavi etti ve tedbir amacıyla hastaneye götürdü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASAR VE İNCELEME

Yangının ardından iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Ayrıca, yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak araştırma başlatıldı.

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