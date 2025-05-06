Bağcılar’daki Bina Tahliye Edildi

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Fatih Mahallesi 1868 Sokak’taki bir 5 katlı bina, komşusundaki temel kazısı sırasında hasar gördü ve tahliye edildi. Temel kazısı sırasında yaşanan toprak kayması, bina sakinlerinde endişeye yol açtı.

MÜDAHALE VE İNCELEME

Olayın ardından bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, binanın yanındaki çalışmalardan etkilendiğini tespit etti ve binanın güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye işlemi başlatıldı. Tahliye sırasında, bina sakinlerinden bir kısmının akrabalarının yanına gittiği, kimilerinin ise otel ve diğer tesislere yönlendirildiği öğrenildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Tahliye edilen bina mühürlendi ve inşaat alanındaki temel çukuru da kapatıldı. Böylece olay sonrası güvenlik önlemleri artırılmış oldu.