Bağcılar’daki Oto Galeriyi Soydu

BAĞCILAR’DA HIRSIZLIK OLAYI

Bağcılar’da bir oto galeride görev yapan T.Y adlı muhasebeci, çalıştığı yerin kasasından 70 bin 900 dolar çalarak kayıplara karıştı. Olayın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 14 Ağustos tarihinde Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi’nde gerçekleşen olayda, oto galeri sahibi Adnan Göçer’in bankadan çektiği 70 bin 900 doları muhasebecisi T.Y’ye teslim ettiği belirtildi. T.Y, parayı kasaya koyduktan sonra, patronunun kasanın anahtarını üzerinde unuttuğunu fırsat bilerek dövizleri önce masasına, ardından çantasına gizlice koydu.

KAÇIŞ ANI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

İş yerinde bir süre oyalanan T.Y, iş arkadaşlarına bankaya para yatıracağını belirterek çaldığı 70 bin 900 dolarla kaçtı. Olayın fark edilmesi üzerine Adnan Göçer, durumu hemen polise bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri, şahsın dövizleri saydıktan sonra çekmeceden alıp çantasına atarak iş yerinden ayrılışını net bir şekilde kaydetti.

ADNAN GÖÇER’DEN AÇIKLAMALAR

Adnan Göçer, yaşanan olayı anlatarak, “14 Ağustos günü saat 10.42’de bankadan 70 bin 900 dolar çektim. Bu parayı muhasebecime teslim ettim. Anahtarı unuttum. Daha sonra anahtarı istediğimde bana bir bahane üreterek getirmedi. İş yerinde bazı misafirlerim vardı ve bunu fark edemedik. Ancak muhasebe odasına geçtiğimde paraların yerinde olmadığını gördüm. Anahtarın kasanın üzerinde olduğunu fark ettik. 12.17’de dükkandan çıkıyor. Diğer çalışan arkadaşlarına ‘Bankamatiğe para yatıracağım’ diyerek uzaklaşıyor. Hemen 155’i arayıp suç duyurusunda bulunduk. Karakolda emniyet yetkilileri bizimle iyi ilgilendi. T.Y’nin telefonu hâlâ açık. Ailesiyle iletişime geçmeye çalıştık ancak onlardaki tepki aynı. Karakolda ifademiz alındı ancak nöbetçi savcılık, bu durumu sadece güveni kötüye kullanmak olarak değerlendirip tutuklama kararı ya da teknik takip başlatmadı. O günden beri bu adam sokaklarda geziyor ve bizim zararımız her geçen gün artıyor. Biz devletimize güvenen insanlarız.” şeklinde konuştu.