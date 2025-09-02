Haberler

Bağcılar’daki Yangın İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

YANGIN BAŞLADI

Bağcılar’da yer alan İSTOÇ Ticaret Merkezi içerisindeki 10. Ada’da bir iş yerinde başlayan yangın, çok sayıda dükkanın etkilenmesine yol açıyor. Yangın, plastik ürünler satan bir dükkanda çıkarken, ardında bitişik dükkanlara da sıçradı.

PATLAMALAR VE ÇÖKMELER

Yangın sırasında bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, farklı dükkanlarda da kısmi çökme olayları yaşandı. Yangına müdahale etmek üzere çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

