Bağcılar’daki Yangın İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

YANGIN BAŞLADI

Bağcılar’da yer alan İSTOÇ Ticaret Merkezi içerisindeki 10. Ada’da bir iş yerinde başlayan yangın, çok sayıda dükkanın etkilenmesine yol açıyor. Yangın, plastik ürünler satan bir dükkanda çıkarken, ardında bitişik dükkanlara da sıçradı.

PATLAMALAR VE ÇÖKMELER

Yangın sırasında bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, farklı dükkanlarda da kısmi çökme olayları yaşandı. Yangına müdahale etmek üzere çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.