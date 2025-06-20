Bağcılar Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Bağcılar ilçesinde elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklama ile belirleniyor. 20 Haziran günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kesintinin hangi ilçelerde olacağı ve ne zaman tekrar elektrik geleceği ile ilgili bilgiler güncelleniyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

20/06/2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle Bağcılar merkez Göztepe mahallesi Bosna ve İnönü caddeleri ile Mahmutbey mahallesi Gazi Mustafa Kemal ve İnönü sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

TM BAKIMI NEDENİYLE KESİNTİLER

Aynı tarih ve saat aralığında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle Bağcılar merkez Demirkapı mahallesindeki 1608, 1609, 1611, 1628, 1629, 1630 ve diğer sokaklarda da elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintiler de İş Sağlığı ve Güvenliği amacı ile planlandı.

YATIRIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KESİNTİLER

20 Haziran’da gerçekleşecek bir diğer kesinti ise yatırım ve SCADA/OSOS çalışmaları nedeniyle olacak. Bağcılar merkez Fatih mahallesi 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 ve diğer sokaklarda, yine saat 09:00 ile 17:00 arasında elektrik verilemeyecek. İkinci bir yatırım çalışması kapsamında aynı mahallenin 1815, 1817, 1820, 1821 ve diğer sokaklarında da aynı saatlerde kesinti yapılacak.

ÖNLEYİCİ BAKIM NEDENİYLE KESİNTİLER

Son olarak, 20/06/2025 tarihinde Bağcılar merkez 15 Temmuz mahallesi 1469, 1470, 1471 ve Cami Yolu sokaklarında da “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.