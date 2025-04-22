Bağcılar Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

BAĞCILAR’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ BULUNUYOR

Bağcılar’da elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) yaptığı duyurularla araştırılıyor. 24 Nisan’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde, farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve kesintilerin ne zaman sona ereceği hakkında güncel bilgiler bu haberle paylaşılıyor.

24 NİSAN TARİHLİ KESİNTİLER

24 Nisan 2025 tarihinde 02:00 ile 07:00 saatleri arasında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde, bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu süre zarfında, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, Yıldıztepe Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda elektrik kesilmektedir. Ayrıca, aynı tarihler arasında Merkez Mahallesi ve Yenigün Mahallesi’nin belirli sokaklarında da elektrik kesintileri olacak.

GÜNLÜK BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kesintiler, 24 Nisan’da 09:00 ile 17:00 saatleri arasında da devam edecek. Bu kapsamda, Bağcılar Merkez-Mahmutbey Mahallesi’nde, Demirkapı ve Fatih mahallelerinde, bakım çalışmaları nedeniyle yine elektrik kesintisi olacak. Çeşitli sokaklar, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek bakım çalışmaları sırasında elektrikten mahrum kalacak.

GENEL BİLGİLER

Bağcılar’da süren bakım çalışmaları, kapsamlı telafi amacı taşıyor. Elektrik altyapısının daha sağlıklı çalışmasını sağlamak için yapılan bu kesintiler, aslında kullanıcıların elektrik ihtiyacını daha iyi karşılamaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüm bu düzenlemeler ve kesintiler, önceden belirlenen saat dilimlerinde uygulanacak.