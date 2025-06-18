Bağcılar Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

BAĞCILARDA ELEKTRİK KESİNTİLERİ GÜNDEMDE

Bağcılar’da elektrik kesintisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 18 Haziran’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisini paylaştı. Bu kesintilerin özellikle Bağcılar’da hangi alanları etkilediği ve Elektriğin ne zaman geleceği soruları merak ediliyor.

KESİNTİLERİN ZAMANI VE NEDENİ

18 Haziran 2025 tarihinde, kesintilerin 09:00 ile 17:00 saatleri arasında olacağı öngörülüyor. Kesintinin nedeni olarak “Deplase Çalışması” belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Bağcılar’ın Merkez-Yenimahalle mahallesi yer alıyor; burada 1565., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1588. sokaklar, Ahmet Kabaklı ve Birlik sokakları var.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİ YAŞANACAK

Bakım çalışmaları nedeniyle de benzer saatlerde elektrik kesintileri planlanıyor. Merkez-15 Temmuz mahallesi, 1373., 1374., 1378., Fevzi Çakmak ve İstiklal sokaklarının da etkileneceği bu kesinti, bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için yapılacak. Ayrıca, yine aynı tarihte, 13:00 ile 18:00 saatleri arasında Merkez-Merkez mahallesi, Esenler sokakları ve Çınar mahallesi kesintiden etkilenecek.

YATIRIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KESİNTİLER OLACAK

Kesintiler bununla sınırlı kalmıyor; Yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle de Bağcılar’ın Merkez-Kazım Karabekir mahallesi, 262., 263., 264., 265., 266., 269., 270. sokakları da 09:00 ile 17:00 saatlerinde kesinti yaşayacak. Ayrıca, Mahmutbey mahallesi de Abone/Şube bağlantıları sebebiyle aynı saatlerde elektrik kesintisinden etkilenecek.