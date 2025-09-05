Bağcılar’ın Projesi, Yüzde 90 Destek Aldı

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NİN BAŞARILI PROJESİ

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi’ projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2025 Yılı Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı çerçevesinde yüzde 90 oranında mali destek aldı. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2025 Yılı Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı sonuçları açıklandı. Bu programda, 125 başvuru arasından yalnızca 23 proje destek almaya değer görüldü ve Bağcılar Belediyesi, bu başarıyla ön plana çıktı.

YENİ TEKNOLOJİLERDEN YARARLANMAK

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin iş birliği ile geliştirilen proje, yapay zeka, LIDAR ve yönetim bilgi sistemleri gibi ileri teknolojileri kapsıyor. Proje sayesinde Bağcılar’ın mevcut yapı stoku envanteri çıkarılacak. Bu yöntemle, yapı planlama ve denetim süreçleri geliştirilecek, çevresel ve mekansal veriler düzenli olarak toplanacak. Pilot modelleme ve senaryo simülasyonları ile elde edilen verilerle ilçenin Yapay Zeka Destekli Dijital Şehir İkizi oluşturulacak.

YENİ SİSTEMİN AVANTAJLARI

Geliştirilecek sistem, afet ve risk yönetimi, kentsel dönüşüm, yapı denetimi, çevresel izleme ve ulaşım gibi önemli alanlarda yapay zeka teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmaya imkan tanıyacak. Proje tamamlandığında, üç boyutlu şehir ikizi Bağcılar Belediyesi’nin kurumsal internet sitesi üzerinden şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla vatandaşların erişimine açılacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, projenin mali destek kazanmasıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “3 Boyutlu Dijital Şehir İkizi projemiz sayesinde vatandaşların kendi yaşam alanlarıyla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilmesi ve daha güvenli, planlı ve yaşanabilir bir çevrede yaşam imkanına kavuşması sağlanacak. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.