Bağcılar TEM Yan Yolda Ölümcül Kaza

İSTANBUL’DA KÖTÜ BİR KAZA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu’nun yan yolunda saat 23.00 civarında meydana gelen feci bir kaza, herkesi derinden üzüyor. İddiaya göre, Ankara yönünde ilerleyen Yunus Yıldırım (34), 34 KUH 576 plakalı motosikletini bilinmeyen bir sebeple emniyet şeridine park etti. Bu esnada Yıldırım’a plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yıldırım yola savruldu ve ağır yaralandı, fakat otomobil olay yerinden kaçtı.

İKİNCİ KAZA YAŞANDI

İlk kazadan kısa bir süre sonra, aynı yönde seyreden Selahattin D. tarafından yönetilen 35 EDC 35 plakalı otomobil, yolun karanlık olması nedeniyle yerde yatan Yıldırım’ı fark etmeden üzerinden geçti. Araçtan inen Selahattin D, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yolda güvenlik tedbirleri aldı. Selahattin D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CANSIZ BEDEN YENİBOSNA ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu ve Yunus Yıldırım’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ayrıca, kazanın meydana geldiği bölgede yolu aydınlatan lambaların yanmadığı da dikkat çekici bir durum olarak belirlendi. Polis, kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.