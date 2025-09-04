Bağcılar Zabıtası Okul Önlerinde Nöbet Tutuyor

BAĞCILAR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ETKİNLİKLERİ

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul hayatına yeni adım atan öğrenciler için uyum haftasında ilkokul önlerinde görev yaptığını açıkladı. Ekipler, yaya geçitlerinde araçları durdurarak çocukların güvenli bir şekilde yola geçmelerini sağlıyor ve ulaşımını kolaylaştırıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı çerçevesinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan uyum haftası etkinlikleri, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi, ‘Okula Merhaba’ adı altında birçok etkinlik düzenliyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN ETKİNLİKLER

Uyum haftasında, 36 ilkokulun bahçesinde öğrencilere sürprizler hazırlandı. Okul önlerinde, çocukları eğlendirmek amacıyla şişme oyun parkurları kuruldu. Öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken yüz boyama etkinliklerine katılıyor ve ikram edilen patlamış mısırın tadını çıkarıyor. Hem eğlenceli hem de öğretici bu etkinlikler, öğrencilerin okula alışmasını sağlıyor.

ZABITA EKİPLERİNDEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü ekipleri öğrencilere güvenli bir ulaşıma destek vermek amacıyla sabah erken saatlerden itibaren okul önlerinde görev alıyor. Ekipler, öğrenciler gelmeden önce yolları güvenli hale getiriyor ve araçları durdurarak çocukların karşıya geçmesini sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde yaya geçitlerinin güvenliği artırılıyor ve öğrencilerin okullarına rahatça ulaşması destekleniyor.

BAŞKAN YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, eğitim destekleyici faaliyetlerin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilerimizin daha hızlı adapte olmalarını sağlamak ve bu özel günlerini unutulmaz kılmak için yanındayız. Hem okulu sevmeleri hem de güvenli ulaşımları için seferber olduk. Mesai arkadaşlarımız hafta boyunca ellerinden geleni yapıyor” şeklinde ifade etti.