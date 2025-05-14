Bağdat, Erbil, Ankara İşbirliği Yapacak

HÜSEYİN’DEN PKK AÇIKLAMASI

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, konuyla ilgili olarak kendini feshettiğini duyuran terör örgütü PKK’nın silahsızlandırılması için Bağdat, Erbil ve Ankara arasında işbirliği yapılacağını duyurdu. Hüseyin, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında PKK’nın fesih kararına dikkat çekti. “PKK’nın kendini feshettiğini ve silahsızlandığını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Hüseyin, Irak hükümeti, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu konuda işbirliği yapılacağını vurguladı.

PKK’NIN FESİH KARARI

Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK’nın kendini feshetme, silahlı çatışmayı sonlandırma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, “Irak hükümeti, PKK’nın kendini feshetme, çatışmaları sonlandırma ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılamakta, bu adımı Irak ve bölge güvenliği ile istikrarını güçlendirecek önemli ve olumlu bir gelişme olarak görmektedir” denildi. Terör örgütü PKK, 12 Mayıs Pazartesi günü, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına yanıt vererek kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını ilan etmişti.