Bağdat’ta Fuar Açıldı, 155 Şirket

FUARIN AÇILIŞI VE KATILIMCI SAYISI

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 20 Nisan tarihinde düzenlenen 13. Güvenlik, Savunma, Askeri Endüstriler ve Siber Güvenlik Fuarı, cumartesi günü ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Fuar, dünya genelinden 155 katılımcı şirketin iştirak etmesiyle dikkat çekiyor.

YENİLİKLER VE GELİŞMİŞ ÇÖZÜMLER

Bu fuar, savunma, siber güvenlik, iletişim teknolojileri, gözetleme sistemleri ve polis ekipmanları gibi alanlarda en son yenilikleri ve gelişmiş çözümleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, bu alanlardaki en son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buluyor.