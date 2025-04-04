Bagfaş Çevreyi Kirletmeye Devam Ediyor. Denetimlerde Ciddi Uygunsuzluklar Tespit Edildi. Halk Sağlık Tehlikesinden Endişeli. Yetkililerden Kalıcı Çözüm Bekleniyor. #Temizbandırma Kampanyası Destek Görüyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı: “Deniz Çaresiz.”

BAGFAŞ’IN ÇEVRE KİRLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), geçtiğimiz ay 1 milyon 337 bin 354 TL idari para cezası almasına rağmen çevreyi kirletmeye devam ediyor. Fabrikanın denize kimyasal atık bırakması ve havaya yoğun duman salınımı yapması, bölge halkının tepkisine neden oluyor.

DENETİMLER CİDDİ UYGUNSUZLUKLARI ORTAYA KOYDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, fabrikanın emisyon değerlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Ancak uygulanan yüksek cezalara rağmen fabrikanın faaliyetlerinde herhangi bir iyileştirme yapılmadığı belirtiliyor.

BÖLGE HALKI SAĞLIK ENDİŞESİ TAŞIYOR

Bölge sakinleri, denizde oluşan kirlilik ve havadaki yoğun duman nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını ifade ediyor. Özellikle kanser vakalarındaki artış dikkat çekerken, vatandaşlar sadece para cezasıyla değil, kalıcı çözümlerle bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

BAGFAŞ’A KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI

Sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüleri, fabrikanın faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi için #TemizBandırma etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattı. Bölge sakinleri, yetkililerin acil önlem almasını ve çevreye zarar veren bu durumun sona erdirilmesini istiyor.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ercan Çelik adlı bölge sakini, “Yaklaşık yirmi yıldır bu bölgede yaşıyoruz. Fabrika sürekli havaya duman veriyor, denize atık bırakıyor. Kanser vakaları inanılmaz arttı. Kapıdağ gibi güzel bir bölge turizme kazandırılabilir ama bu kirlilik yüzünden değerlendirilemiyor” dedi.

Serhan Tunçtozan ise “Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Fabrikanın çevreye verdiği zarar inanılmaz boyutta. İnsan sağlığıyla oynuyorlar. Araçlarımızın egzoz emisyonu bile denetlenirken, neden insan hayatını tehdit eden bu durum önlenmiyor?” şeklinde konuştu.

AKADEMİSYEN UYARDI: DENİZ ÇARESİZ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ndeki kirliliğe dikkat çekti: “Marmara Denizi çok yoğun kirlilik baskısı altında. Sanayi atıklarının yüzde 70’i arıtılmadan denize bırakılıyor. Deniz nefes alamıyor, çaresiz. Yetkililerin acil önlem alması gerekiyor.”

Bölge sakinleri, özellikle Bandırma, Edincik ve Tatlısu civarında artan hava ve deniz kirliliğine karşı yetkililerin denetimleri sıklaştırmasını ve fabrikanın çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyet göstermesini talep ediyor.