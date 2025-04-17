Bağımlılık Farkındalığı İçin Seminer Düzenlendi

YEŞİLAY VE KAYMAKAMLIKTAN SEMİNER DÜZENLENİYOR

Yeşilay Sakarya Şubesi ve Karasu İlçe Kaymakamlığı işbirliği ile düzenlenen “Bağımlılık Farkındalık Semineri” başarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, burada yaptığı konuşmada kamu kurumlarıyla ortaklaşa aktif bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

BAĞIMLILIĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Prof. Dr. Genç, bağımlılıkla mücadele konusunda “beni ilgilendirmez” deme lüksünün bulunmadığını belirtti. Her bireyin ya kendisinin ya da yakınlarının bağımlılık riski ile karşılaşabileceğini ifade etti. Genç, “Her birimizin ya kendisi, aile bireylerimizden biri, komşumuz ya da tanımadığımız sokakta karşımıza çıkması muhtemel olan herhangi bir bağımlı biriyle muhatap olma riskimiz çok yüksek.” dedi. Ayrıca, ülkede 19 milyondan fazla bireyin sigara kullandığını ve bu oranın erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 45 civarında olduğunu paylaştı.

Seminerde Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sosyal hizmet uzmanı ve yaşam koçu ile Adsız Alkolikler Ayık Yaşam Derneği Temsilcisi Hüseyin Tamer Erkan ve Filiz Erbektaş da söz alarak konuyla ilgili değerli bilgiler sundu. Bu konuşmalar, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefliyor.