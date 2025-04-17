Bağımlılık Farkındalığı İçin Söyleşi Düzenlendi

GAZİANTEP’TE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Gaziantep Şubesi iş birliği ile “Bağımlı Olma Farkında Ol” adlı bir söyleşi düzenlendi. Bu etkinlik, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA SUNUM

Polis Memuru İsmail Uzkar, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık üzerine bir sunum yaptı. Uzkar, uyuşturucu kullanımının etkileri, bu maddelere başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımının belirtileri ve narkotik suçlarla mücadeledeki önemin altını çizdi. Katılımcılara bu konular hakkında detaylı bilgiler verildi.

YEŞİLAY ve GENCİK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Şen, Yeşilay’ın tarihçesi, bağımlılığın tanımı, Yeşilay’ın gençlik, iletişim ve kültür-sanat alanlarındaki faaliyetleri ile YEDAM’ın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi sundu.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE GÖSTERİ

Etkinlik çerçevesinde, Boyka isimli narkotik köpeği ile yapılan arama çalışmalarının nasıl yapıldığına dair de uygulamalı bir gösterim gerçekleştirildi. Bu gösteri, uyuşturucu ile mücadeledeki bir diğer önemli unsuru katılımcılara aktarmayı amaçladı.