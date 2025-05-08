Bağımlılık İzleri Tekirdağ’da Yüksek Çıktı

BAĞIMLILIK İZLERİ ÜST DÜZEYDE TESPİT EDİLDİ

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Tekirdağ’daki atık su analizlerinde bazı bağımlılık yapıcı maddelerin Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bulunduğunu açıkladı. Tekirdağ Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Dinç, “Atık su analizlerine baktığımızda Tekirdağ’da bazı maddelerin kullanımının ülke ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Bu da bize Tekirdağ’da daha fazla önleyici ve rehabilite edici çalışma yapılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

TOPLUMSAĞLIĞINA CİDDİ TEHDİT

Dinç, bağımlılığın sadece bireylerin değil, toplum sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Her geçen günün kayıp olduğunu biliyoruz. Bir gün bile bağımlılık içinde yaşamak, hem bedene hem ruh sağlığına hem de ilişkilerimize kayıptır” şeklinde konuştu.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadelede yeni bir adım atılacağını belirten Dinç, Türkiye için örnek bir “Yeşilay Kampüsü” projesinin Tekirdağ’da hayata geçirileceğini duyurdu. Dinç, “Valimizin desteklediği proje kapsamında, içerisinde eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerin yapılacağı bir kampüs kurulacak. Aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezi de burada hizmet verecek. Bu merkezden destek almak isteyen vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden gizlilik esasına dayalı profesyonel destek alabilecek” ifadelerini kullandı.

ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR ARTIYOR

Tekirdağ’daki bağımlılık oranlarının yüksekliğine dikkat çeken Dinç, Yeşilay’ın önleyici çalışmalarını artıracağına ve YEDAM başvurularını yaygınlaştırmak amacıyla daha fazla saha faaliyeti gerçekleştireceklerine açıklık getirdi. Ziyaretin ardından Genel Başkan Dinç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da yer aldı.