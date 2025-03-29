Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’ndan alınan karar doğrultusunda, Aydın İli Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Faruk Çağlar’ın başkanlığında, video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleştirilerek, Sağlık Bakanlığı’na il değerlendirme sonuçları aktarıldı.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE DEĞERLENDİRMELER

Bu toplantıda iller arası bilgi paylaşımının sağlanması, yenilikçi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve yeni projelere dair illerden beklentiler gibi başlı konular ele alındı. Toplantı, Aydın Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve bilgi paylaşımıyla sona erdi.

KATILIMCILAR

Toplantıya, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan katıldı. Ayrıca kurul üyeleri de toplantıya aktif bir şekilde iştirak etti.