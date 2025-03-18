Bağımlılıkla Mücadele İçin Önemli Toplantı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu’nun toplantısı, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla etkili bir şekilde mücadele için yürütülecek çalışmalar ele alındı ve ilgili kurumların birim amirlerinin katılımıyla önemli değerlendirmeler yapıldı.

YEŞİLAY FAALİYETLERİ VE RİSK ANALİZİ

Toplantıda, Yeşilay’ın faaliyetlerinin artırılması, meslek yüksekokulu risk analiz raporunun hazırlanması ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için bir faaliyet planlaması yapılması gibi konular gündeme geldi. Uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar ile mücadelede, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin bir arada çalışmasının önemi vurgulandı. Bu iş birliği, etkin mücadele sürecinin temelini oluşturuyor.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirilecek koruyucu ve önleyici faaliyetler ile farkındalık eğitimlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı bir ortamda sona erdi. Katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaştı.