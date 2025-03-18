Haberler

Bağımlılıkla Mücadele İçin Önemli Toplantı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu’nun toplantısı, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla etkili bir şekilde mücadele için yürütülecek çalışmalar ele alındı ve ilgili kurumların birim amirlerinin katılımıyla önemli değerlendirmeler yapıldı.

YEŞİLAY FAALİYETLERİ VE RİSK ANALİZİ

Toplantıda, Yeşilay’ın faaliyetlerinin artırılması, meslek yüksekokulu risk analiz raporunun hazırlanması ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için bir faaliyet planlaması yapılması gibi konular gündeme geldi. Uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar ile mücadelede, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin bir arada çalışmasının önemi vurgulandı. Bu iş birliği, etkin mücadele sürecinin temelini oluşturuyor.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Toplantı, bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirilecek koruyucu ve önleyici faaliyetler ile farkındalık eğitimlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı bir ortamda sona erdi. Katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Talisca’nın Kötü Performansının Nedeni Açıklandı

Fenerbahçe'nin transferi Talisca, beklenen performansı gösterememesinin yanı sıra yeni müziğiyle de taraftarın eleştirilerini topladı. "Neurose" adlı şarkısı 19 Mart'ta çıkacak.
Haberler

Vedat Işıkhan İşe Alım Sistemi Verilerini Açıkladı

Aday Havuz Sistemi, Türkiye'de iş arayanlar ile işverenlere önemli bir köprü görevi üstlenerek 204 bin 632 kişiyi istihdama kazandırdı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bu durumu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.