Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü Paneli

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NDE PANEL DÜZENLENDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2025 Aile Yılı kapsamında “Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri/Ailenin Rolü” konulu bir panel gerçekleştirdi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği iş birliğinde düzenlenen panelde, ailenin bağımlılıkla mücadeledeki rolü üç farklı sunumla ele alındı.

ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE AİLENİN ROLÜ

BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Filiz Akar, “Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı ve Ailenin Rolü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dünya ve Türkiye’de hızla artan teknoloji bağımlılığının farklı türlerinin örneklerini veren Akar, son araştırmalar ve istatistikler ile Türkiye’deki teknoloji bağımlılığının aile, akademi ve birçok kurumla iş birliği içinde üstesinden gelinmesi için alternatif çözüm yollarının uygulanması gerektiğini belirtti. Gençlerin sosyal medya merkezli sosyalleşme biçimlerinin asosyalliği de beraberinde getirdiğini aktaran Akar, erken yaşta teknoloji kullanım alışkanlıklarının aileler tarafından eğitici bir şekilde kazandırılması gerektiğini vurguladı.

BAĞIMLILIK VE AİLE İLİŞKİLERİ

TBM Eğitim Farmatörü Elvan Özdoğan Gürer, “Bağımlılık ve Aile” başlıklı sunumunda gençlerin bağımlılık türleri ile ilişkileri ve bu duruma sebep olan etkenlere değindi. Özdoğan Gürer, sosyal medya ve internet kullanımının yeni bağımlılık türlerini doğurduğunu, bu süreçte ailelerin önemli rol oynadığını belirtti. Türkiye’deki gençler üzerinde yapılan çalışmalarla desteklediği istatistikler eşliğinde, bağımlılıkla mücadelede aileye düşen roller ve atılabilecek adımları paylaştı.

YEŞİLAY’IN FAALİYETLERİ

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Nur, “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” hakkında yaptığı sunumda Yeşilay’ın bağımlılıkla ilgili faaliyetlerini ve YEDAM’ın yürüttüğü çalışmaları anlattı. Bilgilendirici bir şekilde aile odaklı mücadele ve önlem yollarını aktaran Nur, gençlere YEDAM’ın sunduğu etkinlikler ve hobi imkanlarıyla bağımlılıkla mücadelede erken tanı ve önlemler hakkında bilgiler sundu.

Panelin sonunda BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, sunum yapan konuklara teşekkür belgesi verirken, etkinliğin önemine değindi. Karasu, “2025 Aile Yılı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak çeşitli etkinliklere imza atıyor, yeni projelere hazırlanıyoruz” ifadesini kullanarak, bağımlılık konusunun öğrencilere büyük kazanımlar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, destek veren BEUN Rektörü ve diğer paydaşlara teşekkür etti. “Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri/Ailenin Rolü” paneli, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.