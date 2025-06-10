Bağımsız İstanbul Milletvekili M. Yeneroğlu, İsrail’in Gazze’ye YARDIM GÖNDEREN Madleen Gemisi’ne Saldırısına Tepki Gösterdi

İNSANLIK KÖPRÜSÜ KURULMALI

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan “Madleen” gemisine yönelik İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya ciddi bir tepki gösterdi. Yeneroğlu, “Madleen’e yapılan saldırı, Akdeniz’in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz’de bir değil; yüzlerce, binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir.” şeklinde konuştu. Yeneroğlu, toplantıda ayrıca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı iletti.

ISRAİL’İN SALDIRILARI KATLIAM NİTELİĞİNDE

Yeneroğlu, Meclis’te yaptığı açıklamada, “İsrail’in, Gazze’de sürdürdüğü katliamın 613’üncü günü olduğunu” vurguladı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusunun saldırılarında en az 54 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 118 binin üzerinde insanın yaralandığını belirtti. Gazze’deki insanların yaşadığı açlık koşullarına dikkat çeken Yeneroğlu, “Bu tablo yalnızca bir savaş suçu değil, uluslararası hukuka göre soykırım niteliği taşıyan eylemlerin de zinciridir. İsrail, Gazze’de kelimenin tam anlamıyla soykırım suçu işlemektedir. Bizler, bu tespiti gündemimizden ve dilimizden düşürmemek zorundayız.” dedi.

Yeneroğlu, İsrail’in, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisini uluslararası kara sularında alıkoymasını hukuk dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Gemi içindeki herkesin koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Yeneroğlu, “Madleen’e yapılan saldırı, Akdeniz’in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz’de bir değil; yüzlerce, binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir. Dünyanın her limanından, her renginden, her inancından insanla Gazze’ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız. İsrail’in katliamları sürdürmesini ne olursa olsun durdurmalıyız.” şeklinde sözlerini tamamladı.