Bağımsız Komisyon, İsrail’in Filistin’e Saldırılarını Kınadı

BM KOMİSYONUNDAN İSRAİL’E SERT SUÇLAMALAR

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in bu bölgelerdeki eğitim, dini ve kültürel alanları hedef almasının hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç olduğunu açıkladı. Komisyon, İsrail’in Gazze gibi işgal altındaki Filistin topraklarındaki kültürel, dini ve eğitim alanlarını hedef almasına ilişkin güncel raporunu yayımladı.

EĞİTİM SİSTEMİ YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA

Rapor, “İsrail, Gazze’nin eğitim sistemini yok etti, Gazze Şeridi’ndeki dini ve kültürel alanların yarısından fazlasını yok etti. Bu, İsrail güçlerinin savaş suçları ve insanlığa karşı imha suçu işlediği Filistin halkına karşı yaygın ve acımasız bir saldırının parçası.” ifadesini içeriyor. İsrail’in, Gazze’de okul ve üniversite binalarının yüzde 90’ından fazlasına saldırılar düzenleyerek hasar verdiği belirtildi. Ayrıca, 658 binden fazla çocuğun 20 aydır okula gidemediği vurgulandı.

KÜLTÜREL MİRAS HİSSETTİRİYOR

Raporda, “İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki eğitim, dini ve kültürel alanlara yönelik İsrail saldırılarının savaş suçları ve insanlığa karşı bir suç olan yok etme anlamına geliyor.” denildi. Gazze’de saldırıya uğrayan tüm dini ve kültürel alanların sivil yerler olduğu bilgisi paylaşılırken, bu eserlerin imha edildiği, kaldırıldığı veya yağmalandığı ifade edildi. İsrail’e, kültürel, dini ve eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların durdurulması ve bu kurumların askeri amaçlarla kullanılmasının derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Komisyon, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik hukuka aykırı işgalini derhal sona erdirmesi gerektiğinin altını çizdi. Raporda, “İsrail, dini ve kültürel alanlarda yürütülen veya bu alanları tehlikeye atanlar da dahil tüm yerleşim planlarını ve faaliyetlerini durdurmalı ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından emredilen geçici tedbirlere tam olarak uymalı.” denildi.

GELECEK NESİLLERİ TEHDİT EDİYOR

Komisyon Başkanı Navi Pillay, “İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin yaşamını yok etmek için koordineli bir kampanya yürüttüğüne dair giderek daha fazla belirti görüyoruz. İsrail’in Filistin halkının eğitim, kültür ve dini yaşamını hedef alması, mevcut nesillere ve gelecek nesillere zarar verecek ve kendi kaderini tayin etme haklarını engelleyecek.” değerlendirmesinde bulundu. Pillay, kültürel ve dini alanlara yönelik saldırıların anılar ve tarih gibi somut olmayan kültürü derinden etkilediğini belirtti. “Miras alanlarının hedef alınması ve yok edilmesi, Batı Şeria’daki bu alanlara erişimin kısıtlanması ve heterojen tarihlerinin silinmesi, Filistinlilerin toprakla olan tarihi bağlarını aşındırıyor ve kolektif kimliklerini zayıflatıyor.” şeklinde konuştu.