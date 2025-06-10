Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, BM tarafından, İsrail’in Filistin topraklarına saldırılarını belirtti

BİRLİKTE YAPILAN SUÇLARIN ARAŞTIRILMASI

Birleşmiş Milletler’in (BM) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki işlenen suçları inceleyen Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in bu topraklarda eğitim, dini ve kültürel alanları hedef almasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğunu bildiriyor. Komisyon, İsrail’in Gazze ve diğer işgal altındaki Filistin bölgelerindeki kültürel, dini ve eğitim alanlarına yönelik eylemlerine dair yeni bir rapor yayımladı. Rapor, “İsrail, Gazze’nin eğitim sistemini yok etti, Gazze Şeridi’ndeki dini ve kültürel alanların yarısından fazlasını imha etti. Bu, İsrail güçlerinin savaş suçları ve insanlığa karşı imha suçu işlediği Filistin halkına karşı yaygın ve acımasız bir saldırının parçası.” ifadesini içeriyor.

EĞİTİM VE KÜLTÜRÜN HEDEF ALINMASI

Raporda, İsrail’in Gazze’deki okul ve üniversite binalarının yüzde 90’ından fazlasına saldırılarla zarar verdiği ve bu durumun, 658 binden fazla çocuğun 20 aydır okula gidememesine yol açtığı belirtildi. Rapor, “İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki eğitim, dini ve kültürel alanlara yönelik İsrail saldırılarının savaş suçları ve insanlığa karşı bir suç olan yok etme anlamına geliyor.” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Gazze’de saldırıya uğrayan tüm dini ve kültürel alanların sivil yerler olduğu ve bu eserlerin imha, kaldırma veya yağmalama yoluyla yok edildiği vurgulanıyor.

Raporda, İsrail’e, kültürel, dini ve eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları durdurması, bu kurumları askeri amaçlarla kullanmaktan vazgeçmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde bu tür eylemleri sonlandırması çağrısında bulunuluyor. Ayrıca, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik hukuka aykırı işgalini derhal sona erdirmesi gerektiği ifade ediliyor. Rapor, “İsrail, dini ve kültürel alanlarda yürütülen veya bu alanları tehdit eden tüm yerleşim planlarını durdurmalı ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından emredilen geçici tedbirlere tam olarak uymalı.” diyor.

SALDIRILARIN SONUÇLARI ÜZERİNE

Komisyon Başkanı Navi Pillay, raporda yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin yaşamını yok etmek için koordineli bir kampanya yürüttüğüne dair giderek daha fazla belirti görüyoruz. İsrail’in Filistin halkının eğitim, kültür ve dini yaşamını hedef alması, mevcut nesillere ve gelecek nesillere zarar verecek ve kendi kaderini tayin etme haklarını engelleyecek.” şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Pillay, kültürel ve dini alanlara yönelik saldırıların, anılar ve tarih gibi somut olmayan unsurları derinden etkilediğini vurguluyor. “Miras alanlarının hedef alınması ve yok edilmesi, Batı Şeria’daki bu alanlara erişimin kısıtlanması ve geçmişin silinmesi, Filistinlilerin toprakla olan tarihi bağlarını zayıflatıyor ve kolektif kimliklerini etkiliyor.” ifadelerini ekliyor.