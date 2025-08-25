Bağımsızlık Seferberliği İçin Eczaneleri Ziyaret Ettik

BAĞIMSIZLIK SEFERBERLİĞİ’NİN KRİTİK ADIMLARI

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, Türkiye genelinde başlatılan ‘Bağımsızlık Seferberliği’ kapsamında Bursa’da yüzlerce eczaneyi ziyaret ettiklerini aktardı. Arvas, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını her alanda sürdürdüklerini belirterek eczane ziyaretlerinin amacını şu şekilde açıkladı: “Bu çerçevede eczanelerimizi ziyaret ederek hem Yeşilay’ın faaliyetleri hem de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerimiz hakkında bilgiler verdik.”

TOPLUMUN HER KESİYLE İŞBİRLİĞİ

Ziyaretler sırasında tanıtıcı broşürleri eczanelere bıraktıklarını ve eczaneleri “Yeşilay elçisi” olarak konumlandırdıklarını ifade eden Arvas, değerli eczacılara güler yüzle karşılayıp verdikleri destek için teşekkür etti. Bunun yanı sıra, bağımlılıkla mücadelenin sadece okullar ve kurumlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Arvas, “Eczanelerimize astığımız bilgilendirici afişler ve verdiğimiz materyallerle bağımlılıkla mücadele mesajımızı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Sağlıklı, bağımsız ve güçlü yarınlar için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Arvas, bu girişimlerin sağlık ve bağımsızlık konularında toplumda farkındalık yaratmanın temeli olduğunu da sözlerine ekledi. Bu bağlamda, her kesimin desteğiyle bağımlılıklarla mücadelede daha etkili adımlar atacaklarını belirtti.