Bağış Kumbarası Hırsızı Bursa’da Yakalandı

HIRSIZLIK OLAYI VE YAKALAMA SÜRECİ

Bursa’da bir fırında SMA hastaları için konulan bağış kumbarasını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından hızlıca yakalandı. Daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz hafta merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında gerçekleşti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANIŞI

42 yaşındaki A.Ö., fırına ekmek almak üzere girdi. Çalışanların dikkatini dağıtmak amacıyla telefonla konuşuyormuş gibi taklit yapmaya başladı. Boş bir an bulduğunda, aniden kumbarayı poşetinin içerisine koyup kaçtı. Kumbaranın çalındığını fark eden fırın çalışanları, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI VE TUTUKLAMA

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki birçok güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.Ö., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.