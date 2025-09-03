Bağış Talepleri Velileri Üzüyor! Bakanlık Uyardı

VELİLERİN DEVLET OKULLARINA YÖNELİŞİ

Özel okullarda gerçekleşen yüksek fiyat artışları sebebiyle birçok veli, çocuklarını devlet okullarına yönlendiriyor. Ancak bu artan talep, beraberinde yeni sorunları da getiriyor. Veliler, çocuklarını zorunlu kayıt okullarından ziyade kendilerine daha uygun olan okullara kaydettirmek için akıl almaz bağış talepleriyle karşılaşıyor. Zorunlu olmayan bu bağışlar, kayıt için şart koşuluyor ve istenen meblağlar ise oldukça yüksek.

BAĞIŞ TALEPLERİNE TEPKİLER

Gelir seviyesine bağlı olarak bu bağış talepleri değişiklik gösteriyor. Düşük gelirli bölgelerde talepler 10-20 bin lira arasında başlarken, Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi semtlerde bu rakam 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Veliler, bu durum karşısında isyan ediyor.

VELİLERİN YOL GÖSTERİCİSİ

Veli Derneği (VELİ-DER) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velilere bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Boş yer varsa öğrencinin kaydının yapılması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor.” dedi.

MEB’DEN NET UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri de bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur.” diyerek velileri uyardı. Ayrıca “Zorunlu bağış alınamaz.” hatırlatmasını yineleyen Bakanlık yetkilileri, “Bağış farklı bir şeydir.” diyerek bu ayrımı net bir şekilde vurguladı. Devlet okullarına olan ilginin arttığını kabul eden yetkililer, “Ücretsiz eğitim her zaman devam edecek.” ifadesini kullandı.