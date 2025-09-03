Bağış Talepleri Velileri Yordu! Bakanlık Uyardı

ÖZEL OKULLARDAN DEVLET OKULLARINA YÖNELİŞ

Özel okullardaki yüksek fiyat artışları, birçok veliyi çocuklarını devlet okullarına yönlendirme kararı almaya itiyor. Ancak bu artış, beraberinde yeni problemleri de getiriyor. Zorunlu kayıt okulları yerine daha uygun okullar tercih eden veliler, akılalmaz bağış talepleriyle karşılaşıyor. Bu talepler genellikle kayıt için şart koşulurken, istenen miktarlar ise oldukça yüksek.

BAĞIŞLAR SEMTLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Gelir düzeyi düşük bölgelerde bağış talepleri en az 10-20 bin lira ile başlıyor. Fakat Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi bölgelerdeki devlet okulları için bu rakamlar 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Veliler, bu bağış taleplerine büyük bir tepkide bulunuyor.

VELİLERİN HAREKET STİLİ

VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz, velilere önemli uyarılarda bulundu. Okulda yer varsa öğrencinin kaydının kesinlikle yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, “Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na, CİMER’e ya da bize bildirin. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

MEB’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri de konuya ilişkin açıklamalar yaptılar. Yetkililer, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur.” diyerek velileri uyardılar ve “Zorunlu bağış alınamaz.” açıklamasını yinelediler. Bakanlık, “Bağış farklı bir şeydir.” diyerek, “Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek.” ifadelerini kullandı.