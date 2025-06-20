Bağlantılı Görevden Uzaklaştırılan 5 Personel

BELEDİYE PERSONELİNE SORUŞTURMA

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görev yapan beş çalışan hakkında, ‘yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışı şekilde şantiye şefi olarak imza attıkları’ gerekçesiyle soruşturma işlemi başlatıldı. Usulsüz işlemlerle gelir sağladıkları iddia edilen bu personel, belediye başkanlığının talimatıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. Belediye yetkilileri, “Güzel işlerimize gölge düşürme ihtimali olan bu ve benzeri hiçbir girişime, bugüne kadar müsamahamız olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır” ifadesine yer verdi.

SORUŞTURMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Başiskele Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli beş kişi hakkında şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışı imza attıkları ve bu işlemlerle usulsüz bir gelir elde ettikleri gerekçesiyle, geçtiğimiz hafta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, beş kişi başkanlık makamının talimatıyla görevden uzaklaştırıldı. Belediye, yazılı bir açıklama yaparak, “İmar ve şehircilik müdürlüğümüz ile yapı kontrol müdürlüğünde görevli 5 personel hakkında, görevlerini suiistimal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılmıştır. İlgili personeller başkanlık makamının talimatıyla görevlerinden uzaklaştırılmış, haklarında teftiş işlemleri başlamıştır” dedi.

MÜFETTİŞ RAPORLARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Açıklamada, “10 Haziran tarihinde yapı kontrol müdürü ile imar ve şehircilik müdürü, belirtilen personellerin şantiye şefi olarak yapı kullanma izin belgelerine mevzuat dışı imza attıklarını tespit etmiş olup; bu durum başkanlık makamına bildirilmiştir” denildi. Aynı gün başkanlık makamı, konu ile ilgili bir inceleme yapılması için Teftiş Kurulu Müdürü’nü görevlendirmiştir. 11 Haziran tarihinde başkanlık makamı, valiliğe de durumu bildirmiş ve aynı gün, bahsi geçen personellerin belediyedeki yetkilerinin kaldırılmasıyla ilgili yazılar yazılmıştır. 16 Haziran tarihinde durum, İşçi Disiplin Kurulu’na bildirilmiş ve başkanlık talimatıyla teftiş ve disiplin işlemleri sonuçlanana kadar beş personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Başiskele Belediyesi’ndeki inceleme süreçleri, Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülmektedir. Müfettiş raporlarının ardından hukuki işlemler devam edecektir.