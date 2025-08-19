Bağlar’da, Boşanma Aşamasındaki Çift Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı. Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak’ta meydana gelen olayda, Kemal Demir (29), taksideki eşi Nazlı Demir’e (24) silahla ateş ederek ağır yaraladı. Ardından, Kemal Demir intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralandı. Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralanma yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralılara gerekli ilk müdahaleleri yaptıktan sonra onları kentteki hastanelere kaldırdı. Ne yazık ki, ağır yaralı olan çiftin hayatını kaybettiği ve dün akşam defnedildiği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda çiftin boşanma aşamasında olduğu anlaşıldı.