Bağlar’da Park Halindeki Tır Yanmış

YANGIN OLAYI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde park edilmiş bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor. Olay, Körtepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Park halindeki tır, henüz kesinleşmemiş bir nedenle alev almaya başladı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak olay sonucu tır kullanılamaz duruma geldi.

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

