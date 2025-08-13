Haberler

Bağlar’da Silahlı Saldırı: İki Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Vezir S. (42) ve kızı Ela S. (8), bir sokakta yürüdükleri esnada silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi’ndeki 150’nci Sokak’ta meydana geldi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Sokak ortasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda Vezir S. ve kızı Ela S. yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye gelmesini sağladı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ÖNEMLİ

