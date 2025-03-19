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Bağlar’da Vatandaşlar İftarı Satrançla Bekliyor

VATANDAŞLAR IFRAT VAKTINI SATRANÇLA BEKLİYOR

Diyarbakır’da, vatandaşlar iftar saatini kıraathanede satranç oynayarak geçiriyor. Merkez Bağlar ilçesindeki bir kıraathanede, özellikle 60 yaş üzeri bireyler, iftar saatini sabırla beklerken satranç tahtasının başında zaman harcıyor.

KIRAATHANEDE HUZURLU ANLAR

Eczane işletmecisi Mehmet Azizoğlu, yıllardır bu kıraathanede satranç oynandığını belirterek, “Büyüklerimizle, arkadaşlarımızla Ramazan ayında özellikle geliyoruz, iftara kadar zaman geçiriyoruz. Hem satranç oynuyoruz hem de sohbet ediyoruz” şeklinde konuştu. Öğretmen Sami Elçin ise, burada satranç oynayarak arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİ ANLAŞILMIYOR

Murat Ermiş, iftara kadar kıraathaneye gelip oturduklarını ve zamanlarını bu şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Ermiş, “Güzel bir ortam. Vakitin nasıl geçtiği belli olmuyor, çok çabuk geçiyor. Biz de fırsat buldukça şimdi olduğu gibi geliyoruz. Burada sadece satranç oynanıyor” diyerek bu sosyal etkinliğin kendilerine sağladığı keyfi paylaştı.

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