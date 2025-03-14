Bağlıca Köyü Ramazan İftarında Buluştu

BİR ARAYA GELEN KÖYLÜLER

Eskişehir’deki Bağlıca Köyü sakinleri, iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberliği güçlendiriyor. Ramazan Ayı dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerle köydeki sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyorlar. Bu kapsamda düzenlenen iftarda, köy halkının katılımı oldukça yoğun oldu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Köy sakinlerinden Orhan Gülşen, her yıl belirli günlerde farklı etkinliklerle bu geleneği sürdüreceklerini ifade etti. Bu tür organizasyonların köydeki birlikteliği pekiştirdiğini vurguladı.