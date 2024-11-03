“Bagnaia’nın Malezya’daki Büyük Zaferi”

SEZONUN 19. YARIŞI SEPAK PİSTİ’NDE GERÇEKLEŞTİ
Motosiklet yarışlarının en prestijli organizasyonunda sezonun 19. mücadelesi, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti’nde toplamda 19 tur üzerinden yapıldı. İtalya’dan gelen pilot Bagnaia, yarışı 38 dakika 04.563 saniyelik süreyle kazanarak, şampiyonanın bitimine bir yarış kala pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Jorge Martin’i takibini devam ettiriyor.
PİLOTLAR SINIFLAMASINDAKİ YERLER
Bagnaia’nın ardında Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, 3.141 saniye geride kalarak ikinci sırayı aldı. Ducati Lenovo takımından İtalyan pilot Enea Bastianini ise liderin 10.484 saniye gerisinde kalarak üçüncülüğe yerleşti. Yarışın sonucunda, sezonun son yarışına doğru heyecan dolu bir mücadele daha yaşandı.