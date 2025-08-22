Bahadır, Zincir Marketi Denetledi

BAŞKAN BAHADIR’IN DENETİMİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerden birini denetledi. Reyonlarda dolaşan Bahadır, market personeline ürün fiyatları hakkında sorular yöneltti. Denetim esnasında çay fiyatı üzerinden ilginç bir diyalog yaşandı. Bahadır, “Bu çay 69 TL, bunu size gelişi kaça?” diyerek bir soru sordu.

ÇAY FİYATI ÜZERİNDEN İLGİNÇ DİYALOG

Market çalışanı, “Onu biz bilemiyoruz” yanıtını verdi. Bu beklenmedik cevap karşısında Bahadır kısa bir süre sessiz kaldı; ardından “İstiyoruz, isteyeceğiz sizden” diyerek durumu tuhaf bir şekilde toparlamaya çalıştı.

VATANDAŞLARDAN YORUMLAR

Market denetimi sırasında yaşanan bu olay, kısa sürede kamuoyunda geniş bir yankı buldu. Vatandaşlar, yüksek fiyatlara dikkat çekilmesinin önemli olduğunu belirtti. Ancak, soruların muhataplarının doğru bir şekilde seçilmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.