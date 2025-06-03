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Bahama Kruvaziyeri Alanya’ya Geldi

KRUVAZİYER ALANYA’YA DEMİRLEDİ

Bahama bandıralı “Marella Discovery 2” isimli kruvaziyer, Antalya’nın Alanya ilçesine sabah saatlerinde demirledi. Gemi, 06.30 civarında iskeleye yerleşti. İçerisinde toplamda bin 801 yolcu ve 744 mürettebat bulunan geminin büyük kısmının İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi.

Kruvaziyerden inen turistler, Alanya’nın şehir merkezini keşfetmek için hareket etti. Bazı turistler ise tarihi ve turistik alanları ziyaret etme fırsatını değerlendirdi. Marmaris’ten yola çıkan kruvaziyerin akşam saat 18.00’de Limassol’a doğru yola çıkması bekleniyor. “Marella Discovery 2”, bu yıl Alanya’yı üçüncü kez ziyaret eden bir gemi olma özelliğini taşıyor.

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