Bahar 38. Bölüm Full HD İzle

DİZİNİN DUYGUSAL GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Başrollerinde Demet Evgar’ın yer aldığı “Bahar”, sürükleyici hikayesi ve duygusal sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son bölümde Bahar’ın hastanede yaşadığı gelişmeler ve ailesiyle olan ilişkileri öne çıktı. Bahar 38. bölüm full HD izleme seçeneği ile bu sahneleri kaçıranlar için tekrar izleme fırsatı sunuyor. “Bahar” son bölüm izlemek isteyenler için 38. bölümün HD versiyonu hazır.

SORUŞTURMA ŞOKU VE YENİ GÜÇLÜ ENGEL

Dizinin 38. bölümünde Bahar, Seren’in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğreniyor. Ancak durumu daha da kötüleştiren asıl unsur, şikayetin Aziz Uras’tan gelmesi. Onun güveninin sarsılması, Bahar’ı bilinmez bir yola sürüklüyor. Aldığı bu zor karar herkesin endişelenmesine sebep olurken, hastanede ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmeler yaşanıyor. Özellikle sevilen bir asistanın görevine son verilmesi, hastanede yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Tüm bu kargaşanın ortasında, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir engelle yüzleşmek zorunda kalıyor.

BİR TIKLA İZLEME FIRSATI

Bahar 38. bölüm izleme linki ile dizinin son bölümünü kaçırmadan izlemek mümkün. Show TV’nin resmi platformlarından ya da YouTube kanalından Bahar son bölüm tek parça izlemek için gerekli bağlantıya ulaşabilirsiniz.