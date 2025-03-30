Bahar 41. Bölüm Fragmanı Yayında Mı?

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Bahar dizisinin 41. bölüm fragmanı, Bahar’ın “Hamileyim” ifadesiyle sosyal medyada büyük yankı buldu. Her yeni bölümüyle dikkat çeken dizi, 41. bölümde izleyicileri meraklandıran sahnelerle ön plana çıktı. Bahar’ın yeni fragmanını izlemeyi kaçıran birçok kişi, “Fragmanı nereden izleyebilirim?” sorusunu soruyor.

YENİ BÖLÜMÜN YAYIN TARİHİ

Tutkulu izleyiciler, Bahar 41. bölüm fragmanını Show TV’nin resmi web sitesinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir. Ayrıca “Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusu da netlik kazandı. Bahar dizisi, her Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. 41. bölüm ise 8 Nisan Salı günü saat 20.00’de yayınlanacak.