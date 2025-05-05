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Bahar Aksu, Eski Eşi Tarafından Vuruldu

OLAYIN GERÇEĞİ

ŞİŞLİ’de işe giderken Bahar Aksu (34), eski eşi ve ona eşlik eden arkadaşları tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Aksu, araca binmemek için direniş gösterirken, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken, Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Olay, Kazım Orbay Caddesi’nde sabah saat 06.30 sıralarında yaşandı.

OLAYIN DETAYLARI

Güvenilir bilgilere göre; Bahar Aksu, sabah işe gitmekteyken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmaya çalışıldı. Aksu’nun çığlıkları ve direnişi üzerine Elibol, silahını çıkararak Aksu’ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu olay anında hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmaları yaparken, Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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