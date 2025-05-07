Bahar Aksu’nun cenazesi toprağa verildi

ŞİŞLİ’DE TRAJİK OLAY VE CENAZE TÖRENİ

Şişli’de önceki gün işe gittiği sırada boşanma davası açtığı Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, eski eşi tarafından hayatını kaybetti. Kaçış sürecinde yakalanan şüpheliler tutuklanırken, Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Aksu’nun cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Edirne’ye getirildi. Bahar Aksu’nun cenazesi, Eski Cami önüne getirildi. Taziyeleri; annesi Gülçin Küçüktorun, üvey babası Yücel Altınbaş ve üvey kardeşi Berin Nur Altınbaş kabul etti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı diledi. Çok sayıda kadının saf tuttuğu cenaze namazının ardından Aksu, Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİ VE DUYGULU ANLAR

Bahar Aksu’nun mezarına katılan biyolojik babası İngiliz kökenli İbrahim Aksu da burada hazır bulundu. Berin Nur Altınbaş ile Gülçin Küçüktorun, Aksu’nun mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Anne Gülçin Küçüktorun, kızı Berin Nur’a, “Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti” diyerek teselli verdi. Cenaze toprağa verildikten sonra basın açıklaması yapan üvey baba Yücel Altınbaş, büyük bir acı yaşadıklarını hatta öfkeli olduğunu dile getirerek, “Üzgünüm, bizim canımız yandı. Bu bize denk geldi. Sonraki nesillere de denk gelecekti ya da geliyor. Bahar, benim kucağıma aldığım, öz evladım olarak kabul ettiğim evladımdır” şeklinde konuştu.

ADALETE GÜVEN VE TALEPLER

Adalete inancının tam olduğunu ifade eden Altınbaş, “Bu uğurda Cumhurbaşkanımızın eşinin hassasiyetini herkes bilmektedir. Bu olaya sahip çıkacağına eminim. Adalete inancım her şeye rağmen sonsuz” dedi. Bahar Aksu’nun güçlü bir birey olduğunu vurgulayan Altınbaş, “Bahar kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, güçlü, kendine inanan, naif bir insandı. Bunu yapamazsınız, kimse geri adım atamaz” ifadelerini kullandı. Aksu’nun kaçırılması ve öldürülmesi ile ilgili olarak, “Bunun hiçbir hafifletici sebebi olamaz. Kimse dönemez; bir Allah’ın kulu dönemez” açıklamasında bulundu.

SÜREÇTEN HABERDAR OLUNACAK

Aile olarak yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Altınbaş, “Bundan sonra avukatlarla herkes gereken bilgileri alacak. Bu benim ilk ve son basın açıklamam” diyerek yetkililere çağrı yaptı. Ayrıca, kızının Hristiyan olduğu yönündeki asılsız söylemlere tepki gösteren Altınbaş, “Kızımın Hristiyan olduğundan, niye Müslüman mezarlığında defnedildiğinden bahsetmeye çalışıyorlar. Onlara prim vermeyeceğim” diyerek konuyla ilgili yasal süreç başlatacağını ifade etti.