Bahar Aksu’nun Cenazesi Yakınlarına Teslim edildi

BAHAR AKSU’NUN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

İstanbul Şişli’de eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak yaşamını yitiren Bahar Aksu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde yaşanan bu trajik olayda, 34 yaşındaki Bahar Aksu, çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki üç kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istediği sırada direniş gösterdi, ancak eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

FAİLLERİN YAKALANMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Eski eş ve yanındaki suç ortakları kısa sürede yakalandı

Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, onu vurarak öldüren eski eşi ve ortaklarının yakalanması için operasyon başlatıldı. Zanlılar, Silivri’de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince tespit edilerek yakalandı. Rüstem Elibol’un 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi ve o da Kağıthane’de gözaltına alındı. Aksu’nun cenazesi, aile üyeleri tarafından teslim alındı. Bahar Aksu’nun defnedilmek üzere Edirne’ye götürüleceği bilgisi edinildi.