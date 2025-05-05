Bahar Aksu’nun Cenazesi Yakınlarına Verildi

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Şişli’de eski eşi tarafından sokakta silahla vurularak hayatını kaybeden Bahar Aksu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Olay, sabah saatlerinde Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele gitmekteyken eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Aksu, zorla araca bindirilmek istenirken bağırarak yardım istemişti.

OLAYA MÜDAHALE VE GÖZALTILAR

Genç kadın, kaçmaya çalışırken silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bahar Aksu’yu vurarak öldüren eski eşi ve beraberindekilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Yapılan operasyonda, 3 kişi Silivri’de şehir çıkışında kontrol yapan polis ekiplerince yakalandı. Rüstem Elibol ise Kağıthane’de gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu’na getirilen Aksu’nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Bahar Aksu’nun cenazesinin defnedilmek üzere Edirne’ye götürüleceği öğrenildi.