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Bahar Aksu’nun Kaçırılması Görüntüleri Ortaya Çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un Şişli ilçesinde gerçekleştirilen Bahar Aksu’nun cinayetiyle ilgili şok edici yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Bahar Aksu, işe gittiği esnada eski eşi tarafından öldürüldü. Olay, 5 Mayıs’ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde yaşandı.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Aksu (34), çalıştığı otelin önüne geldiğinde, eski eşi Rüstem E. ve onunla birlikte bulunan üç kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Genç kadın, zorla araca bindirilmek istenirken, “Bağırarak yardım istedi. Direnerek kaçmaya çalışan Aksu, silahla vurularak hayatını kaybetti. Aksu’nun kaçırılmaya çalışıldığı anlar, yeni görüntülerle belgelenmiş durumda. Bu görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalıştığı ve Aksu’nun çığlıklarıyla yardım istediği anlar net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

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